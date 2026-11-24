В Николаеве днем 23 ноября и в ночь на 24-е звучали взрывы. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какие объекты в городе являются приоритетными для ударов ВС РФ.

«Люди писали, что был удар по ГСМ, видимо, где-то недалеко от центра, потому что был чёрный столб дыма и взрыв был серьезный. Если бы там была пластмасса, она, конечно, тоже дала бы черный дым, но не было бы такого взрыва», — отметил Лебедев.

Он добавил, что армия РФ делает упор также на объекты энергетики и связи.

«Основные цели - это цеха, где идёт сборка или изготовление запчастей для беспилотников. В случае Одессы и Николаева основное внимание уделяют еще и морским беспилотным катерам. Конечно же, бьют по энергетике, логистике, по локомотивам и фурам, которые перевозят военные грузы. Полевые штабы, блиндажи, личный состав, техника - по этим целям вблизи ЛБС также идут удары», — подчеркнул Лебедев.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 ноября были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, поражена электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины, а также сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявший грузы военного назначения.