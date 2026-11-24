Страны НАТО и Европа разжигают глобальный конфликт, они же причастны к инциденту в порту Бенгази в Ливии. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Андрей Колесник.

Вслед за ударом по российскому корвету в порту Бенгази украинские БЭКи 23 ноября атаковали, предположительно, иранское военно-транспортное судно ALVAN в территориальных водах Ливии.

«Страны НАТО сами разжигают конфликт, в том же порту Бенгази в Ливии, где были наши корвет и сухогруз атакованы в том числе... Иран же не обременен никакими ограничениями в сторону Украины, они уже показывали свою решительность, они могут спокойно нанести удар по Украине. В том, что Украина провоцирует конфликт на севере, на юге, нет ничего хорошего», — сказал Колесник.

Эксперт отметил, что перед Киевом стоит задача втянуть США во всеобщий конфликт.

«Западную Европу Украина уже втянула. Начиналось все с поставок летательных средств, потом Javelin. Сейчас уже применяются наземные, воздушные, подводные, надводные средства наблюдения и нанесения ударов. Конфликт стал колоссальным. Европа сейчас просто занимается самоуничтожением», — добавил он.

В Ливии удары Украины по порту ранее назвали равносильными объявлению войны.