Несколько суток подряд наносятся мощные удары по Кривому Рогу — одному из крупнейших промышленных центров Украины. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru пояснил, что главной целью является уничтожение промышленного потенциала противника.

«То, что там сталелитейная промышленность лежит в руинах, достоверная информация, судя по тому, что продукция не идёт на экспорт, да и киевский режим сам это признал. Но в этом городе есть и другие предприятия. То есть удары по Кривому Рогу наносятся не потому, что этот город — родина главы киевского режима, и там есть его дом, а потому что один из ключевых промышленных центров ВСУ. Мощные атаки производятся и по Днепропетровску», — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что некоторые цели не так-то просто уничтожить: многие предприятия были построены ещё в советское время и частично размещены под землёй с учётом возможной ядерной войны.

«Чтобы достать такие цели, нужны, скажем, "Кинжалы" или особые бомбы. Их применяют для уничтожения как раз заглубленных объектов», — пояснил он.

По словам Дандыкина, эффект от ударов по промышленности не может быть мгновенным.

«Это накопленный эффект. Военные оперативно-тактические запасы ведь создавались и раньше. Но они расходуются, и по мере того, что поступлений оружия из стран Запада становится меньше из-за систематического нарушения логистических маршрутов, производство на Украине сокращается, ситуация будет сказываться на ВСУ всё сильнее. Это уже происходит», — отметил эксперт.

Комментируя вероятность переноса украинских производств вооружения из Киева в Кривой Рог, Дандыкин назвал такую меру нецелесообразной.

«Кривой Рог располагается ближе к линии боестолкновений, чем Киев. А сама Днепропетровская область находится в зоне действия наших бойцов, они зашли в этот регион и продвигаются вперед», — пояснил он, добавив, что перенос производства — «не "иголка в сене", а серьёзная и заметная задача, которую сложно скрыть».

При этом, по его словам, такая работа ведется — производство беспилотников переносится в западные регионы Украины и страны Европы.

«Часть производств, особенно беспилотников, уже вынесена в Прибалтику, страны Восточной Европы и Германию, где задействован европейский персонал на совместных предприятиях. Это выгодно Западу, так как речь идет о больших деньгах: за пределами Украины безопасно», — подытожил Дандыкин.

Как сообщалось, 20 ноября в Кривом Роге был нанесен удар по ресторану, где проходила встреча украинских старших офицеров и иностранных специалистов.