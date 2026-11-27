Вторые сутки подряд наносятся мощные удары по Кривому Рогу — одному из крупнейших промышленных центров Украины. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что главной целью является уничтожение в городе промышленного потенциала противника, и раскрыл дополнительные детали.

«Кривой Рог был одним из промышленных центров Украины. То, что там сталелитейная промышленность лежит в руинах, достоверная информация. И судя по тому, что продукция не идёт на экспорт, да и киевский режим сам это признал. Но в этом городе есть и другие предприятия. То есть удары по Кривому Рогу наносятся не потому, что этот город — родина главы киевского режима, а потому что один из ключевых промышленных центров ВСУ. Мощные атаки производятся и по Днепропетровску», — сказал Дандыкин.

При этом эксперт отметил, некоторые цели не так-то просто уничтожить.

По его словам, многие предприятия были построены ещё в советское время и частично размещены под землёй с учётом возможной ядерной войны.

«Надо учитывать, что это всё делалось в советское время, поэтому, конечно, что-то под землёй находится. Чтобы достать такие цели, нужны, скажем, "Кинжалы" или особые бомбы. Их применяют для уничтожения как раз заглубленных объектов противника», — сказал Дандыкин.

По его словам, эффект от ударов по промышленности не может быть мгновенным.

«Это накопленный эффект. Военные оперативно-тактические запасы ведь создавались и раньше. Но они расходуются, и по мере того, что поступлений оружия из стран Запада становится меньше из-за систематического нарушения логистических маршрутов, производство на Украине сокращается, ситуация будет сказываться на ВСУ всё сильнее. Это уже происходит», — заключил Дандыкин.

Как сообщалось, 20 ноября в Кривом Роге был нанесен удар по ресторану, где проходила встреча украинских старших офицеров и иностранных специалистов.