В Кривом Роге с вечера 25 ноября и в ночь на четверг прогремело не менее шести взрывов. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, что могло стать целью атак.

«Кривой Рог — это город металлургов. Скорее всего, там под удары попадают сталелитейные заводы, которые производят продукцию для ВСУ, а также объекты энергоснабжения», — отметил Матвийчук.

Ключевым предприятием города остаётся металлургический комбинат полного цикла «АрселорМиттал Кривой Рог». Как минимум трижды за 2026 год завод уже подвергался ударам ракетами и дронами. После серии атак компания 10 ноября официально подтвердила начало перевода завода в режим холодной остановки с последующей консервацией промышленных активов. Помимо гиганта, в городе действуют профильные литейные заводы, горно-обогатительные комбинаты, ремонтные и машиностроительные предприятия — все они потенциально могут быть задействованы в интересах украинской армии.

Также в четверг военкоры сообщили, что 20 ноября в Кривом Роге был нанесён удар по ресторану, где проходила встреча украинских старших офицеров и иностранных специалистов. Для удара использовали ракеты «Искандер».

Матвийчук объяснил, как ВС РФ вычисляют подобные объекты.

«Как такие места вычисляют? Работают средства разведки, в том числе агентурные, работают доброжелатели, которые ждут прихода российской армии. Мы сопоставляем их с реальностью и потом наносим удары», — сказал он.

Эксперт добавил, что украинские военные выбирают подобные заведения для встреч, так как могут там расслабиться, поесть и обсудить какие-то темы. «Это, видимо, располагает их к беседе. Это решение организаторов таких сборищ», — подытожил Матвийчук.