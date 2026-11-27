Российская армия практически ежедневно наносит удары по целям в Киеве и Одессе. В четверг Минобороны сообщило о повреждении заводов в украинской столице и сухогруза в районе Одессы.

Взрывы звучали и в Кривом Роге Днепропетровской области.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему эти направления являются приоритетными.

Одесса и Киев на прицеле

По словам эксперта, Одесса — это ключевой логистический узел.

«Одесса — это международный порт, торговый и военный порт. Ударами мы выносим портовое оборудование и энергетику, склады с горюче-смазочными материалами», — пояснил Матвийчук.

Он подчеркнул, что уничтожение портовой инфраструктуры напрямую влияет на способность ВСУ получать военную помощь и ресурсы.

Киев, по словам Матвийчука, остаётся главной целью не только как столица, но и как центр управления.

«Киев — это столица, значимый объект, уничтожение целей в нём — это уничтожение элемента управления как войсками, так и государством. Более того, удары по энергетике влияют на подачу тепла и света. Люди начинают предъявлять претензии властям», — добавил он.

В четверг Минобороны сообщило, что в украинской столице были атакованы промышленное предприятие (ОАО «Химволокно»), производящее компоненты для боевых частей беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также место сборки и хранения БПЛА (ООО «Оаклайн»), осуществляющее производство и хранение беспилотных летательных аппаратов для компании «Файер Пойнт».

Взрывы у дома Зеленского

В Кривом Роге с вечера 25 ноября звучало не менее шести взрывов. Матвийчук раскрыл, что могло стать целью.

«Кривой Рог — это город металлургов. Скорее всего, там под удары попадают сталелитейные заводы, которые производят продукцию для ВСУ, а также объекты энергоснабжения», — отметил он.

Ключевым сталелитейным предприятием Кривого Рога является металлургический комбинат полного цикла «АрселорМиттал Кривой Рог». Как минимум трижды за 2026 год завод подвергался ударам ракетами и дронами. После серии атак компания 10 ноября официально подтвердила начало процесса перевода завода в режим холодной остановки с последующей консервацией промышленных активов. Также в городе действуют профильные литейные заводы, горно-обогатительные комбинаты, ремонтные и машиностроительные предприятия.

Фото: www.globallookpress.com/ Dmytro Smolienko

Взрыв кафе с офицерами

Военкоры сообщили, что 20 ноября в Кривом Роге был нанесён удар по ресторану, где проходила встреча украинских старших офицеров и иностранных специалистов. Для удара использовали ракеты «Искандер».

Комментируя удар по ресторану в Кривом Роге, Анатолий Матвийчук рассказал, как российские военные вычисляют подобные объекты.

«Как такие места вычисляют? Работают средства разведки, в том числе агентурные, работают доброжелатели, которые ждут прихода российской армии. Мы сопоставляем их с реальностью и потом наносим удары», — отметил эксперт.

Он также объяснил, почему украинские военные выбирают подобные заведения для встреч.

«Это, видимо, располагает их к беседе. Они могут там расслабиться, поесть и обсудить какие-то темы. Это решение организаторов таких сборищ», — подчеркнул Матвийчук.