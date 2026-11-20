В ночь на 20 ноября российские Вооруженные силы, по данным Министерства обороны РФ, провели масштабную атаку на Украине. Ведомство заявило, что удары наносились высокоточными средствами — как с земли и моря, так и с воздуха, — а также с применением беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации Минобороны, в список пораженных целей вошли предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетические объекты и транспортная инфраструктура.

В частности, в ведомстве упомянули киевские мосты, которые, по данным министерства, использовались для переправки вооружений, заводы в Броварах и Львове, выпускающие ракеты FP-9 и FP-5 и комплектующие к ним, предприятие Fire Point в Киевской области, где, как утверждается, собирают ракеты «Фламинго», а также локомотивы на станциях Днепропетровск и Коростень.

Кроме того, по сообщению Минобороны, были поражены электроподстанции в Днепропетровской, Черниговской и Львовской областях, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и мост «Затока» в Одесской области.

В официальной формулировке ведомства говорится, что в результате удара были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и ряде областей — Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской.