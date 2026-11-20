Россия якобы нарушила воздушное пространство Польши — об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Глава Минобороны сообщил, что несколько российских боевых средств якобы залетели на территорию Польши, но при этом Косиняк-Камыш не уточнил, что именно за средства он имеет в виду, и не привел никаких доказательств, которые подтверждали бы причастность России.
Варшава и ранее делала подобные заявления, но ни разу не предоставляла аргументов.
Напомним, в пятницу, 20 ноября, в Польше заявили о падении неопознанного объекта. Как рассказал старший инспектор полиции Польши Дариуш Дзяло, неизвестный предмет рухнул в поле около деревни Хмелек в Люблинском воеводстве. После падения объект загорелся. Сообщалось также, что в результате инцидента не было пострадавших и повреждений на земле.