Россия якобы нарушила воздушное пространство Польши — об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны сообщил, что несколько российских боевых средств якобы залетели на территорию Польши, но при этом Косиняк-Камыш не уточнил, что именно за средства он имеет в виду, и не привел никаких доказательств, которые подтверждали бы причастность России.

Варшава и ранее делала подобные заявления, но ни разу не предоставляла аргументов.