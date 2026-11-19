Правительство Украины дополнительно выделило 81,4 млрд гривен (примерно 1,8 млрд долларов) на срочные нужды Министерства обороны, сообщил в соцсети премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Как заверил политик, более 90 процентов средств будут направлены на выплаты военнослужащим.

Напомним, по словам Зеленского, Украине не хватает денег на военные расходы, поэтому Евросоюз должен выделить дополнительные 70 млрд евро на эти нужды. При этом ранее ЕС согласовал передачу Киеву 90 млрд евро, которые должны поступить в течение двух лет.

Из-за проблем с финансированием Украины канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза. Он пообещал, что Германия пойдет на это, если все члены сообщества не возьмут на себя обязательства по поддержке Киева.