Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, атака была проведена в ночное время с применением высокоточного оружия, размещенного на наземных, морских и воздушных носителях, а также беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны заявили, что среди пораженных целей оказались предприятия, связанные с оборонным производством, и складские терминалы, где хранились или производились крылатые ракеты и беспилотники большой и средней дальности.

Удары также пришлись на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, ведомство сообщило о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области и морских судов, которые, по его утверждению, использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

В Минобороны неоднократно заявляли, что российские войска наносят удары по инфраструктурным и логистическим объектам, используемым украинскими военными, чтобы снизить военно-экономический потенциал Украины.