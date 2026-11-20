Политолог Олег Соскин, ранее занимавший пост помощника Леонида Кучмы, поделился эмоциональной оценкой реакции Владимира Зеленского на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимых уступках России. Эксперт признался, что ему показалось, будто Зеленский в этот момент едва сдерживал слёзы.

«Вы бы видели лицо Зеленского, который всё это слушал. Мне казалось, что он расплачется прямо на месте», - отметил Соскин в эфире своего YouTube‑канала.

Политолог расценил высказывания немецкого канцлера как удар по позициям главы киевского режима. По его мнению, Мерц фактически подставил Зеленского, открыто демонстрируя готовность идти на компромиссы.

«Это даже не смешно. Мерц в открытую унижает Зеленского, признавая полную правоту России», — отметил Соскин.

Также, по данным издания Stern, канцлер ФРГ допустил, что санкции против России могут быть постепенно сняты, если в переговорах по ситуации вокруг Украины наметится прогресс.

«Взамен возможна постепенная отмена санкций против России», — заявил он.

Трамп позвонил в Берлин и призвал прекратить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп после участия в саммите АТЭС в Шэньчжэне позвонил в Берлин и призвал не тратить деньги «на убийство людей» на Украине, пишет Politico.

Разговор состоялся прямо во время перелёта из Китая в США. Трамп связался с участниками так называемой «коалиции желающих». Звонок пришёлся на время встречи союзников Киева, в ходе которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

В ходе беседы Трамп поинтересовался, продолжает ли ЕС выделять средства на военную помощь Киеву, и выразил скептическое отношение к идее предоставления Украине дополнительных миллиардов. Он напомнил, что в условиях вооружённого конфликта «гибнет множество людей», а траты Европы идут «впустую». Об этом источники издания говорят как о настоящей «гневной тираде» со стороны американского президента.

Кроме того, Трамп указал европейским лидерам на то, что Россия серьёзно настроена на мирные переговоры по Украине.

Во время визита в Китай Трампа сопровождал самолет «Судного дня»

Во время визита президента США Дональда Трампа в Китай и на обратном пути его борт сопровождал самолёт Boeing E‑4B Nightwatch, который называют самолётом «Судного дня», сообщает портал The War Zone.

В рамках визита главы Белого дома в Шэньчжэнь задействовали сразу три президентских лайнера ВВС США на базе Boeing 747: два более ранних борта модификации VC‑25A и новейший VC‑25B Bridge, который был передан Трампу в дар в Катаре.

«Еще один военизированный 747-й — E-4B Nightwatch, обычно называемый самолетом "Судного дня", — также был замечен сопровождающим группу в Азию и обратно», — отмечается в статье.

Зеленского поймали на лжи о позиции Запада по членству Украины в НАТО

Владимир Зеленский солгал, что так называемая «коалиция желающих» якобы поддержала идею принятия Украины в НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого Киев удерживает в СИЗО по подозрению в госизмене.

В своём официальном Telegram-канале он сослался на официальное обращение Берлина по итогам саммита. Дубинский пояснил, что в документе речь ведется только о гарантиях безопасности и дальнейшей поддержки киевского режима.

При этом парламентарий указал на то, что в тексте ничего не сказано о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Стубб сообщил о призыве Трампа к Европе напрямую связаться с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб на пресс‑конференции в Берлине рассказал, что американский лидер Дональд Трамп призвал Европу напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Yle.

Стубб уточнил, что Трамп в телефонном разговоре детально поделился с ним содержанием своих бесед с главой РФ и председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению финского президента, первым шагом со стороны европейских лидеров мог бы стать телефонный звонок главе РФ.