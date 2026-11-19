Россия обладает целым рядом различных видов вооружений для ответа киевскому режиму за атаки на Крымский мост. Ответ последует незамедлительно.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об ответе за атаку на Крымский мост.

Напомним, в ночь на 19 ноября украинские формирования нанесли очередной удар по Крымскому мосту с применением беспилотников. Нападение стало третьим за неделю: о новой атаке на переправу объявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

После удара движение по мосту было временно перекрыто, ответственные службы проводили оценку ущерба. По информации Минтранса, движение поездов по железнодорожной части перехода приостанавливалось на несколько часов.

Днем 19 ноября железнодорожное сообщение через мост удалось восстановить. Из-за того, что дроны атаковали сооружение третью ночь подряд, на станции «Тамань-Пассажирская» заранее подготовили условия для пассажиров - их обеспечивали всем необходимым в случае задержки.

На фоне этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на эти удары, и они будет еще более болезненными для Киева. Юрий Кнутов назвал возможный вариант ответных ударов.

«Оружия у нас достаточно, разные виды есть, начиная от “Орешника” и заканчивая беспилотниками “Герань”. Тут могут применяться и крылатые высокоточные ракеты, и баллистические ракеты “Искандер-М”, РМ-48У. То есть ассортимент достаточно большой. И самое главное, что эти ракеты уже доказали свою эффективность. На Украине сейчас обсуждают, что ответный удар может быть нанесен по Киевской ГЭС, который разрушит ее и тем самым оставит Киев без тепла и электричества. Но, я думаю, это больше украинское желание, чем наше», - пояснил Юрий Кнутов.

Военный эксперт также рассказал, какой именно может последовать удар.

«С моей точки зрения, может быть усилена плановая методическая работа по разрушению мостов, связывающих правобережную Украину с левобережной. То есть мы должны разрезать Украину пополам. Таким образом сократятся поставки западного оружия на Донбасс, увеличится дальность для беспилотников, поскольку их будет тяжело доставлять с Западной Украины. Туда они попадают из Европы. Если им придется запускать беспилотнику через половину Украины, то это значительно сократит дальность полета, да и обнаружить их заранее будет гораздо проще», - отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что ответ за Крымский мост готов на суше и в море.