Владимир Зеленский лжёт, что так называемая «коалиция желающих» якобы поддержала идею принятия Украины в НАТО, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого Киев удерживает в СИЗО по подозрению в государственной измене.

В своём Telegram-канале парламентарий сослался на официальное обращение правительства Германии по итогам саммита этой группы в Берлине. Он пояснил, что в документе речь ведется только о гарантиях безопасности и дальнейшей поддержки киевского режима.

Дубинский отметил, что в тексте ничего не сказано о членстве Украины в Североатлантический альянс.

Напомним, в начале июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время у киевского режима нет шансов на вступление в указанный военный блок. По его словам, для членства страны в альянсе требуется единогласное одобрение всех государств-участников объединения. Рютте добавил, что сейчас такой поддержки не наблюдается.

В октябре капитан американский армии в отставке и экс-сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо выразил мнение, что киевский режим стремится вовлечь страны НАТО в украинский конфликт.