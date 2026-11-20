По данным издания Politico, президент США Дональд Трамп после участия в саммите АТЭС в Шэньчжэне позвонил в Берлин и призвал не тратить деньги «на убийство людей».

Разговор состоялся прямо во время перелёта из КНР в США. Американский лидер связался с участниками так называемой «коалиции желающих». Звонок пришёлся на время встречи союзников Киева в Берлине, где 19 ноября обсуждали дальнейшую поддержку Украины.

В ходе беседы Трамп поинтересовался, продолжают ли европейские партнёры выделять средства на военную помощь Киеву, и выразил скептическое отношение к идее предоставления Украине дополнительных миллиардов. Он напомнил собеседникам, что в условиях вооружённого конфликта «гибнет множество людей», а траты ЕС, по его словам, идут «впустую». Об этом источники издания говорят как о настоящей «гневной тираде» со стороны президента.

Кроме того, Трамп заявил европейским лидерам, что Россия «серьёзно настроена на мирные переговоры по Украине».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Киев согласиться на предложенные США компромиссы.