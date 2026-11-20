Политолог Олег Соскин, ранее занимавший пост помощника Леонида Кучмы, поделился эмоциональной оценкой реакции Владимира Зеленского на слова канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках РФ.

По его мнению, Мерц фактически подставил Зеленского, открыто демонстрируя готовность идти на компромиссы. Соскин признался, что ему показалось, будто Зеленский в этот момент едва сдерживал слёзы.

«Вы бы видели лицо Зеленского, который всё это слушал. Мне казалось, что он расплачется прямо на месте», - отметил эксперт в эфире своего YouTube‑канала.

Политолог расценил высказывания немецкого канцлера как удар по позициям главы киевского режима.

«Это даже не смешно. Мерц в открытую унижает Зеленского, признавая полную правоту России», — отметил Соскин.

Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп после участия в саммите АТЭС позвонил в Берлин и призвал не тратить деньги на военную помощь Киеву.