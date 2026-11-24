Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает найти подход к обновленному конгрессу США, который будет находиться под контролем демократов, сообщает РИА Новости .

Глава киевского режима в интервью изданию Bloomberg вновь поднял вопрос нехватки ракет для систем ПВО. По его словам, поставка ракет для Patriot по-прежнему задерживается из-за того, что ее до сих пор не одобрил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Пожалуйста, обеспечьте наши потребности хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я все еще рассчитываю найти, так сказать, подход к новому конгрессу в январе или феврале», — сообщил Зеленский.

По его словам, Украина также испытывает проблемы со связью: Зеленский пожаловался, что продолжают действовать ограничения на использование ВСУ терминалов Starshield.