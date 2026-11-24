Силовые структуры неоднократно сообщали: французы, воюющие на стороне ВСУ, гибнут, оставаясь безымянными, а европейских наемников на Украине становится меньше из-за потерь.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru оценил численность французского контингента на Украине примерно в одну тысячу человек. При этом речь идет не только о рядовых наемниках.

«Сейчас на Украине присутствует около 1 тысячи французских офицеров. Они разделены между собой по родам войск и званиям — это и боевики частных военных компаний, которые скрытно находятся на Украине, так и французские генералы, которые контролируют поставки вооружения, обучение и занимаются глобальными военными проблемами Украины», — сказал он.

Чем французы занимаются на Украине

Французское присутствие на Украине началось не в 2022-м. По словам Иванникова, отсчет идет как минимум с 2014 года:

«Французский контингент на Украине тщательно скрывается украинскими властями и самим Макроном, это происходит с 2014 года, когда французские специалисты впервые были задействованы в Донбассе в интересах ВСУ как специалисты фортификационного дела. Они помогали обустраивать объекты военной и критической инфраструктуры, строить подземные укрепления, оборонительные линии», — уточнил он.

С тех пор спектр задач расширился. Французские инструкторы занимались навигацией и управлением беспилотниками, помогали боевикам ВСУ направлять дроны. Отдельное направление — обслуживание и сопровождение высокоточного оружия. Как отмечал Иванников, французы не доверяют украинским военным эксплуатацию экспериментальных образцов.

«Использование, применение и внедрение дронов всегда сопровождают французские инженеры», — уточнил он.

Именно поэтому российские военные рассматривают центры подготовки и места дислокации иностранных инструкторов как одну из приоритетных целей. Герой России генерал-майор Сергей Липовой подтверждал: ВС РФ поражают такие объекты, в том числе с французскими инструкторами.

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Французская Одесса

Иванников отметил, что французские наемники преследуют еще одну цель на Украине.

«Макрон проявляет интерес к последующему захвату Украины. Франция входит в "коалицию желающих", но планирует осуществить вполне определенные военные действия в отношении южной части Украины — Одесской и Николаевской областей. Когда-то на этих территориях уже стояли подразделения французских войск во время интервенции 1918–1919 годов», — сказал он.

По мнению эксперта, «мечта о французской Одессе» не покидает французского президента: Макрон «попытается сделать всё, чтобы вернуть эти регионы под французский протекториат».

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Бомба замедленного действия

Иванников обратил внимание, что Париж не спешит возвращать своих наемников на родину. Причина проста — они могут возглавить бунты.

«Если французским военным придется вернуться на родину, то имея колоссальный военный опыт, в том числе и диверсионной разведывательной подрывной деятельности, а также саботажа, они будут востребованы всеми французскими преступными группировками в качестве консультантов», — подчеркнул собеседник aif.ru.

Более того, эксперт предупреждает о прямой угрозе государственности со стороны французских военных, воюющих за ВСУ.

«Они вполне по своим деловым и моральным качествам могут возглавить протесты, и это уже будет военный протест, а не только политический», — резюмировал он.