Владимир Зеленский избегает заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта по причине корыстных интересов, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Зеленский поставил на первое место собственные интересы и интересы тех, кто извлекает выгоду из конфликта», — сказала она в интервью на YouTube-канале.

Экс-пресс-секретарь обратила внимание на то, что с 2023 года глава киевского режима не раз отказывался от мирного договора. Вместе с тем Мендель отметила, что Украина не сможет одержать победу.

Она пояснила, что ВСУ испытывают нехватку личного состава и вооружений. Кроме того, украинская экономика поддерживается только за счёт западных кредитов.

Напомним, ранее Юлия Мендель выразила мнение о том, что Владимир Зеленский своими действиями приближает Украину к капитуляции. Она убеждена, что отказ киевского режима от компромисса не позволяет стране завершить конфликт на приемлемых условиях.