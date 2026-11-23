Ответ за Пермь взорвал ВСУ, Киев задрожал: главная новость СВО 23 ноября

Российская армия усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки украинских беспилотников по российским регионам, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В частности, дроны утром 23 ноября совершили налет на Пермский край. Под ударом оказались несколько промышленных объектов. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили легкие осколочные ранения.

Матвийчук объяснил, что для организации таких атак противник может использовать сразу несколько направлений.

«Для атаки Пермского края боевики часть беспилотников запускают с территории Украины, задача этих аппаратов — перегрузить нашу систему ПВО», — рассказал эксперт.

По его словам, затем противник задействует вторую группу беспилотников, которая может следовать со стороны так называемой серой зоны другого государства.

«Маршрут проходит вдоль Волги. Эта серая зона, по сути, является неконтролируемой», — пояснил Матвийчук.

Еще одним способом доставки ударных аппаратов эксперт назвал использование грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки и запуска БПЛА. Такая тактика позволяет приблизить место старта беспилотников к предполагаемым целям и осложнить их своевременное обнаружение.

На фоне атак украинских беспилотников российские войска продолжают наносить удары по объектам, которые используются в интересах ВСУ. Одним из основных направлений остается энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу украинских военных предприятий.

«В ночь на 23 ноября были нанесены удары в основном по элементам энергетики. Были по району Черноморского бассейна, где, по имеющейся разведывательной информации, энергетические объекты используются ВСУ. Мы их уничтожаем», — заявил Матвийчук.

Эксперт подчеркнул, что последствия российских ударов уже серьезно отразились на энергетических возможностях Украины.

«Практически 55% генерации Украины — тепловой и электрической — выведено из строя и восстановлению не подлежит», — сообщил собеседник aif.ru.

По его оценке, дальнейшее поражение энергетических объектов может осложнить снабжение украинских войск электричеством, а также нарушить работу предприятий, задействованных в производстве вооружений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 23 ноября российские войска поразили электроподстанцию в Днепропетровске, снабжавшую энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, под удар попала портовая инфраструктура в Измаиле Одесской области. Также был поражен сухогруз с грузами военного назначения, находившийся в Черном море юго-западнее Одессы.