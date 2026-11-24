Заявление Владимира Зеленского о том, что РФ якобы в течение столетия является угрозой для Европы, едко прокомментировал в соцсети Х* ирландский журналист Чей Боуз.

Он назвал слова Зеленского «новой галлюцинацией», напомним о роли СССР в освобождении Европы от фашизма.

«Он удобно забыл, что Советский Союз сломал хребет Гитлеру, пока значительная часть Запада умиротворяла его. Но с другой стороны, мы знаем, как Зеленский относится к нацистской части Европы», — написал журналист.

Ранее Боуз высмеял слова Зеленского о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры