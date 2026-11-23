Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал предложенные администрацией американского лидера Дональда Трампа гарантии безопасности для Украины, аналогичные пятой статье Устава НАТО, пишет РИА Новости.

Во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО украинский политик заявил, что хочет получить ответы на ряд конкретных вопросов.

«Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать? Пока мы не услышали четких, конкретных ответов», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что считает единственной эффективной гарантией безопасности для Украины полноправное членство в НАТО.

Отметим, пятая статья Устава НАТО предусматривает коллективную оборону при нападении на одного из членов Североатлантического альянса.

Ранее спецпосланник американского президента Джаред Кушнер заявил, что Трамп готов рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных положениям пятой статьи НАТО, которая предусматривает коллективный ответ стран альянса в случае вооруженного нападения на одного из его участников.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон интересовался у Киева, готов ли тот признать Донбасс российским в обмен на вступление в НАТО. О наличии такого вопроса со стороны США рассказывал и Зеленский.