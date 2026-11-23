Владимир Зеленский мог бы давно подписать мирное соглашение с Россией, однако раз за разом отклоняет все реалистические предложения. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Путь к капитуляции

По словам Мендель, Зеленский мог бы подписать соглашение по финскому сценарию 1944 года. Тогда Финляндия вышла из войны с СССР и взяла на себя обязательства нейтралитета.

«Ни один серьезный учебник истории не описывает мирное соглашение Финляндии с Советским Союзом в 1944 году как капитуляцию. Финляндия сохранила свою государственность и основы, на которых впоследствии смогла построить сильную экономику и демократию, существующие сегодня», — заявила Мендель.

«Зеленский же отвергает все реалистичные мирные соглашения и, к сожалению, тем самым подталкивает Украину к капитуляции», — добавила она. Коалиция нежелающих. Зеленский готовит саммит по срыву переговоров с Россией Подробнее

«Им будут воевать»

«Зеленский не может подписать мирного соглашения, потому что он является лишь инструментом. Финляндия была часть гитлеровской коалиции, но поскольку оставался главный враг – Германия – ее союзники могли от нее отпадать. У Зеленского нет права отпасть, потому что отпадать неоткуда. Украина в отличии от Финляндии – безропотный, бесправный, лишенный всех видов суверенитета инструмент с руках тех, кто платит за эту войну», – отмечает в разговоре с aif.ru политолог Владимир Скачко.

«Зеленский не может ничего. Для того, чтобы выступить с какой-то самостоятельной позицией он должен предпринять какие-то шаги по возвращению суверенитета. Но к этому нет никаких предпосылок, нет политических сил. Все зачищено», – добавил эксперт. «Война-продолжение» Зеленского. Чем обернется для Украины «финский вариант» Подробнее

«Милитаристские круги Запада будут продолжать воевать Зеленским до конца, решая свои внешние и внутренние проблемы. Чтобы при помощи войны вернуть себе политическое влияние и нанести поражение России, чтобы за счет ее раздела поправить свое экономическое положение и найти еще одного бездонного донора для своих неоколониальных утех. Такова их цель», – подчеркнул Скачко.