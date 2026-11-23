Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер объяснил, почему украинский кризис нельзя обсуждать отдельно от структуры европейской безопасности, и ответил Зеленскому на вопрос о гарантиях безопасности. Сторонники киевского режима устроили под постом Кушнера настоящую вакханалию.

Что сказал Кушнер о требованиях Кремля и Киева

В субботу, 21 ноября, потерявший легитимность лидер киевского режима опубликовал в заблокированной в России соцсети короткий пост, заявив, что «союзники Украины понимают, что единственной работающий гарантией безопасности будет членство в НАТО». Двое суток спустя Кушнер опубликовал обстоятельный ответ Зеленскому, который явно не понравился ни ему, ни европейским «партнёрам».

Кушнер отметил, что желание Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Украины по типу пятой статьи устава НАТО — критически важный шаг для достижения мирного урегулирование. Так же, как и желание Москвы обсуждать подобные гарантии.

«Трамп пошел бы на такой шаг (взятие обязательств по гарантиям для Киева по типу 5 статьи) только в том случае, если бы считал, что это явно служит национальным интересам Америки, а более широкие договоренности о безопасности делают крайне маловероятным то, что гарантия когда-либо будет задействована. Именно поэтому гарантии безопасности для Украины не могут быть согласованы в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе», — отметил Кушнер.

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Он подчеркнул, что свои гарантии безопасности должна получить и Россия. «Мы ищем такой мир, где Украина станет безопаснее, Европа — сильнее, а Россия получит уверенность, что НАТО не ищет конфронтации. В свою Москва будет уважать суверенитет соседей.

Отдельно Кушнер коснулся экономического вопроса, так как восстановление Украины потребует долгосрочного плана. «Во время беседы с членами «коалиции желающих» президент Трамп подчеркнул, что Европа тратит миллиарды на войну, которые могли бы быть инвестированы в наши экономики, чтобы создать рабочие места, обеспечить экономикам рост, снизить цены на энергоносители и улучшить инфраструктуры».

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Как отреагировали на заявление Кушнера в сети

Ожидаемо, сторонники киевского режима в комментариях тут же подобрали для Кушнера десятки нелестных эпитетов, самым популярным из которых стал «агент Кремля». Сетевые воины пишут, что Украина никогда не сдастся, на уступки не пойдёт, будет воевать столько, сколько надо, а любые гарантии 47-го президента США не стоят и выеденного яйца.

Впрочем, есть и другие мнения. «Хватит, Джаред. Коррупция полностью пронизала Украину. Ничего не изменится от того, что США возьмут на себя какие-то обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Всё это в итоге приведёт лишь к тому, что наши солдаты начнут погибать на полях сражений далеко от дома», — пишет Джули Уэйд.

«Слишком много внимания этому вопросу. У Зеленского был шанс, он им не воспользовался», «почему мы тратим наши налоги на другую страну?», «доверять Украине нельзя, а война с Россией нам ни к чему», «Россия должна быть уверена, что НАТО ей не угрожает — так, может, взять её в состав НАТО, и тогда все проблемы будут решены» — американцы в ветке обсуждения по большей части скептически относятся властям Украины и их европейским «партнёрам».

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Когда падёт режим Зеленского

Публикация Кушнера отражает интересы Москвы по многим позициям. Очевидно, европейцам это придётся не по душе. «Европа может прекратить разжигание войны и извлечь выгоду из “большого, красивого” и сбалансированного соглашения о европейской безопасности», — прокомментировал публикацию Кушнера спецпредставитель Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Судя по выступлениям лидеров стран «коалиции желающих», идти навстречу Трампу они не спешат, в расчёте на изменения в политике США после января, когда демократы получат большинство в обеих палатах парламента.

«Конечно же, они будут стараться торпедировать все эти соглашения, потому что эти соглашения касаются общеевропейской безопасности. Собственно, об этом прямо говорит Кушнер в своём посте: необходимо настроить безопасность в Европе таким образом, чтобы не возникало опасности новых конфликтов, и чтобы Москва тоже считала себя в безопасности, — рассказал aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Это — краеугольный камень, от которого танцуем ещё с 2021 года, когда мы объясняли американцам, что действия, которые они предпринимают на украинском треке, ведут к войне, и что попытки втянуть Украину в НАТО ничем хорошим не закончатся. Сегодняшняя позиция Трампа, Кушнера во многом является продолжением анкориджских договорённостей и во многом соответствует нашему видению ситуации, которое говорит как раз об общеевропейской безопасности о том, что безопасность неделима, а мы как часть Европы тоже требуем учёта наших интересов, что игнорировалось всё время на протяжении с 2014 по 2022 год. Теперь эта позиция находит понимание на уровне Америки. Безусловно, она не находит понимания на уровне Евросоюза и отдельных стран Евросоюза, для которых нанесение нам стратегического поражения это — способ выживания, способ нас ограбить и способ продлить своё жалкое существование».

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По мнению эксперта, желание воевать до последнего украинца у европейцев будет длиться до тех пор, пока есть деньги.

«Мне представляется, что здесь симптомом будет выделение или не выделение Украине денег. В каком объёме деньги эти будут выделены? Потому что Зеленский держится на посту диктатора только за счёт того, что он обеспечивает украинской элите возможность бесконтрольно в огромном объёме воровать. Как только эта возможность либо существенным образом сократится, либо пропадёт, он тут же перестанет пользоваться хоть какой-то поддержкой со стороны украинских коррупционеров и ворюг, которых там называют элитой», — отметил Данилин.