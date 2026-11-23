Главу киевского режима Владимира Зеленского не устраивает работа главкома ВСУ Михаила Драпатого в сфере противовоздушной обороны (ПВО), пишет издание «Страна», ссылаясь на сообщение украинского лидера о проведенном им совещании с участием руководителей военных ведомств.

Зеленский рассказал, что темой беседы с Драпатым и представителями Главного управления разведки стала работа украинской ПВО. Глава киевского режима подчеркнул, что ждет от главкома ВСУ «полного выполнения обозначенных заданий», выделив слово «полное» прописными буквами.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от западных союзников нарастить поставки вооружений и средств противовоздушной обороны после ночных ударов ВС РФ.

Он признал, что украинские военные не могут сбивать баллистические ракеты из-за нехватки ракет-перехватчиков и выразил недовольство подходом Вашингтона к распределению военной помощи между союзниками.