Российская армия начала рассекать Украину по энергетической карте. Сейчас, как заявил нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский, целые регионы оказываются без связи с энергоисточниками. Наиболее острая ситуация — в трех областях Украины.

Погрязли в блэкаутах

Острее всего лишение поставок электроэнергии прослеживается в Одессе, Одесской и Днепропетровской областях. Во всех трех местах идут аварийные и масштабные отключения электричества.

«У россиян тактика на поражение путей и линий электропередач, попытки отрезать от энергоисточников Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области», — признал главарь режима и заявил, что работы по восстановлению сетей идут в ряде регионов, включая упомянутые выше, а также Харьковскую и Полтавскую области.

Одесса три дня сидит без света

Тем временем в Одессе пришел третий день блэкаута. И городские власти не могут сообщить, когда в дома пойдет свет. Они попросту не знают этих данных. Аналогичная непростая ситуация в Днепропетровске. После массированного ночного удара по городу там опять частично пропал свет. И так продолжается уже изо дня в день.

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При этом география российских ударов затрагивает не только эти «острова», но и многие другие регионы. На западе «незалежной» выбита Бурштынская ТЭЦ, в Харькове поражены энергообъекты города. Генерирующие мощности в Киеве также лежат в руинах.

А в Киеве после поражения Дарницкой ТЭЦ так не заработала ни одна резервная котельная. «Агентство по восстановлению признало, что не учло большое количество деталей при строительстве дополнительных тепловых мощностей», — заявили местные украинские медиа.

Разрушен единый контур

Военный аналитик Алексей Леонков рассказывает: раньше на Украине была единая система энергетики, однако мы начали разрушать ее с 2023 года для остановки военной промышленности. И сейчас наблюдаются те результаты, которые были накоплены за годы массированных ударов.

«Прежде эта система могла самовосстанавливаться, так как была единой, и в ней был переток мощностей. За счет этого ВПК Украины существовал. Но сейчас в результате ударов и поражения подстанций 110, 330, 750 кВ, особенно последних, которые идут от АЭС, переток электроэнергии стал невозможен», — рассказывает эксперт.

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В результате, подчеркивает он, Киеву пришлось начать оправдываться перед иностранными инвесторами. «Они субсидируют Украину в обмен на поставки электроэнергии в том числе. И сейчас Зеленский решил рассказать, что он не виноват в том, что эти поставки срываются, а виновата в этом Россия, которая хитрым образом разрушает эту систему. Да, мы ее действительно разрушаем, однако оставшиеся в ней мощности, которые могли бы получать города и мирные жители, сам Киев уже направляет на военные производства вместо гражданского сектора. Так что эти заявления — очередной пример неспособности украинской власти действовать в интересах своего населения», — завершил собеседник.