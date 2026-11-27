Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз опустился до использования хамской риторики, говоря о России. Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что скрывается за подобными заявлениями Зеленского.

Напомним, глава киевского режима не раз высказывался нелицеприятно в адрес российской власти. Ряд экспертов, в частности, считает, что таким образом Зеленский пытается срывать переговоры по урегулированию украинского конфликта, чтобы как можно дольше оставаться у власти.

Именно нахождение у власти, по мнению экспертов, защищает Зеленского от ряда неприятных последствий его внешней и внутренней политики.

Вакаров, комментируя хамские заявления Зеленского, напомнил, кого именно последний считает своими героями.

«Дело в том, что лично Зеленский инициировал создание на Украине “пантеона героев” и перезахоронения останков. А кого именно Зеленский считает героями? Первый из них: Степан Бандера, который в личном письме Гитлеру называл его “фюрером немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы”. Второй: Ярослав Стецько, который заверял Муссолини, что Украина будет “частью нового фашистского порядка”. Третий: митрополит Андрей Шептицкий, написавший письмо Гитлеру по случаю взятия Киева: “Видим в вас непобедимого полководца несравненной и славной германской армии”. Зеленский самообличился в друзьях Гитлера, но попытался прикрыть свой истинный облик», - пояснил эксперт.

Ранее Кушнер призвал Зеленского уважать Трампа, экс-депутат Рады Килинкаров объяснил, почему Киев хамит американцам.