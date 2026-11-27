Зять президента США Джаред Кушнер, участвующий в переговорной группе по Украине, сделал жёсткое заявление: Владимиру Зеленскому следует уважительнее относиться к Дональду Трампу, если Киев всё ещё рассчитывает на гарантии безопасности от Вашингтона. Он же раскритиковал Киев за атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае, которая, на его взгляд, привела к срыву мирного урегулирования в прошлом году.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном интервью aif.ru указал: хамство Зеленского напрямую связано с тем, от кого он зависит финансово.

Киев забыл о помощи

Килинкаров напомнил, что Киев выступает с критикой в адрес тех, кто меньше помогает.

«Был период, когда он активно хамил Германии. Это был период, когда американцы и администрация Байдена финансировали Украину. Вот в тот момент они хамили немцам. Теперь их финансируют немцы — они хамят американцам», — пояснил экс-депутат Рады.

Логика проста: пока Штаты платили, Зеленский ссорился Германией, но как только Европа стала закупать оружие для Украины, грубости стал подвергаться Вашингтон.

По словам эксперта, это не столько дерзость, сколько «неуважение к тем партнёрам, которые в определённый момент времени оказывали определённую услугу». Зеленский, судя по всему, считает былые заслуги американцев уже ничего не стоящими.

«Он продолжает хамить, понимая, что финансово он от американцев не зависит. А что касается поставок вооружений — это вопрос взаимоотношений между Европой и США. Он считает, что он в любом случае будет решён, поэтому позволяет себе такие выпады в адрес Трампа», — добавил Килинкаров.

Лавров: хамство лидерам других стран стало брендом Зеленского Подробнее

Ставка на глобалистов

Килинкаров уверен: Зеленский давно сделал свой выбор в пользу глобалистов, и его антитрамповская позиция — это осознанная линия.

«Он антитрампист, и поэтому удивляться тому, что он так по-хамски высказывается в сторону США и Трампа, не следует», — заявил эксперт.

На поведение Киева влияет и результат промежуточных выборов в Конгресс.

«Зеленского убедили в том, что Трамп проиграет выборы, он действительно проиграл промежуточные выборы, и это вселяет в Зеленского надежду на то, что те люди, с которыми он работает, в курсе текущих моментов. Они убеждают его в том, что 2028 год — это уже всё, конец эпохи Трампа, поэтому ты держись ближе к нам и выполняй то, что мы от тебя требуем. Отсюда это хамство», — резюмировал Килинкаров.

Захарова: Зеленский пытается спровоцировать столкновение РФ и НАТО Подробнее

Конфликт как способ выживания Киева

Отдельно Кушнер обвинил Киев в срыве переговоров с Москвой по урегулированию — из-за атаки на резиденцию Владимира Путина на Валдае год назад. И здесь Килинкаров даёт исчерпывающее объяснение: нынешний украинский режим не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку военные действия — это среда его существования.

«Конфликт — это сама среда существования этого режима. Без него этот режим существовать не может, они это прекрасно понимают», — заявил экс-депутат.

Пока идут бои, Европа продолжает финансировать Киев.

«Как только боевые действия закончатся, интерес к Украине пропадёт окончательно и безвозвратно. Как содержать эту страну без военных действий — у них даже представления нет», — подчеркнул Килинкаров.

Экономика разрушена: «металлургия лежит, аграрный сектор лежит», перспектив восстановления никто не предлагает. Ни один цент в восстановление Украины пока не вложен, поэтому у Киева прямой интерес в продолжении конфликта, добавил собеседник aif.ru.

«Пока их интерес совпадает с интересом Европы, Европа будет продолжать финансировать Украину. Наивно полагать, что завтра Европа одумается и скажет: "Нет, мы не будем финансировать"... Скорее у Украины закончатся украинцы, чем у европейцев деньги», — заключил Килинкаров.