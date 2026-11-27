Поведение и хамство Зеленского напрямую связано с тем, от кого он зависит в финансовом плане. Об этом заявил в эксклюзивном интервью aif.ru бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, комментируя слова Кушнера в адрес Зеленского о необходимости уважительно относиться к Трампу.

Напомним, спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Владимиру Зеленскому следует уважительнее относиться к Дональду Трампу, если он хочет получить от Вашингтона гарантии безопасности.

«Зеленский хамит только тем, от кого он перестал зависеть. Был период, когда он активно хамил Германии. Это был период, когда американцы и администрация Байдена финансировали Украину. Вот в тот момент они хамили немцам. Теперь их финансируют немцы — они хамят американцам», — пояснил эксперт.

По его словам, это не столько дерзость, сколько «неуважение к тем партнёрам, которые в определённый момент времени оказывали определённую услугу». Килинкаров отметил, что Зеленский считает эту услугу уже ничего не стоящей.

«Он продолжает хамить, понимая, что финансово он от американцев не зависит. А что касается поставок вооружений — это вопрос взаимоотношений между Европой и США. Он считает, что он в любом случае будет решён, поэтому позволяет себе такие выпады в адрес Трампа», — добавил эксперт.

Кроме того, по мнению Килинкарова, Зеленский давно сделал свой выбор в пользу глобалистов.

«Он антитрампист, и поэтому удивляться тому, что он так по-хамски высказывается в сторону США и Трампа, не следует», — считает он.

Политолог также обратил внимание, что на поведение Зеленского влияет результат промежуточных выборов в Конгресс.

«Зеленского убедили в том, что Трамп проиграет выборы, он действительно проиграл промежуточные выборы, и это вселяет в Зеленского надежду на то, что те люди, с которыми он работает, в курсе текущих моментов. Они убеждают его в том, что 2028 год — это уже всё, конец эпохи Трампа, поэтому ты держись ближе к нам и выполняй то, что мы от тебя требуем. Отсюда это хамство», — резюмировал Килинкаров.