Пребывание Владимира Зеленского за пределами Украины не гарантирует ему безопасности, поскольку украинские спецслужбы обладают значительными возможностями для проведения операций на территории Европы, заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

Ранее Вакаров отметил, что Зеленский стремительно теряет контроль над ситуацией внутри страны и всё больше мешает представителям украинской политической верхушки. Политолог назвал силы, готовые объединиться с целью отстранить главу киевского режима от власти. По его словам, Зеленский чувствует это, боится, и поэтому старается проводить время за пределами Украины, колеся по странам Европы.

«В Европе Зеленский тоже не защищён. Мы наблюдали взрывы в Монако, убийства украинских политиков в Испании. Мы наблюдали, как людей из Европы военная разведка ворует, привозит на Украину, потом убивает. В Европе украинские спецслужбы чувствуют себя очень вольно», — отметил Вакаров.

По мнению эксперта, единственным местом, где Зеленский может чувствовать себя в относительной безопасности, остаётся Великобритания, где его будут охранять британские спецподразделения. Однако даже там ситуация может измениться.

«В Британии могут его посадить в бункер или в здание Ми-6 и обеспечить ему охрану. Но британская охрана может легко стать и палачами. Охрана может превратиться в конвой уже завтра», — предупредил политолог.

Вакаров напомнил, что Зеленский находится под контролем британских и американских спецслужб, но это не даёт ему полной гарантии.

«Понимаете, есть ещё очень много вещей, которые внутри Украины происходят. Я видел, как падает власть на Украине. Это может произойти в течение нескольких дней», — заключил Вакаров.