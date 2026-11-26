Хамство Зеленского по отношению к главам других государств стало его личным брендом — такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров ходе встречи с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова «Диалог во имя будущего».

«Его способность хамить руководителям других государств, будь то Россия или США, стала его брендом», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Москва длительное время шла на уступки и договоренности, но это не оценили те, кто стремится и дальше использовать Киев в своих целях, которые, по мнению Лаврова, являются недостижимыми.