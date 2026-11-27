Лидер венгерской Христианско-демократической народной партии Бенце Ретвари раскритиковал Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра за совместную игру в волейбол. По его словам, они оскорбили венгров своим поведением во время встречи в Закарпатье, перейдя от посещения кладбища «Кальвария» в Ужгороде к спортивной игре.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, что это было сделано ради пиара и позиционирования себя как «нового поколения» политиков.

«Они позиционируют себя как новое поколение политиков — открытые, демократичные, живут с народом, — заявил экс-нардеп. — Он же играл не только в волейбол, он и в теннис играл, если помните. Поэтому это скорее больше в сфере пиара, чем реальной политики».

По словам Килинкарова, Зеленский и Мадьяр пытаются показать себя как «некое другое поколение политиков, которое в корне отличается от консервативного поколения людей, представленных в ведущих странах мира».

«Вот они пытаются вот это всё продемонстрировать публично: что вот мы такие открытые, встречи без галстуков, в футболках, вот эта форма одежды. То, что они себе позволяют, — это всё в сфере пиара. Они считают, что это работает в их интересах: дескать, мы будем определять это будущее, потому что мы молоды, мы играем в волейбол, мы играем в теннис, мы играем ещё во что-то. И они это всё пытаются продемонстрировать всему миру», — подытожил он.