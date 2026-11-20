В Польше привели в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые расположены около аэропорта Ясёнка в Жешуве и вблизи Свидника в Люблинском воеводстве. Как сообщает RMF24, об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По словам главы ведомства, военные также задействовали наземные системы POPRAD и Pilica Plus, вертолеты и три бригады Сил территориальной обороны.

Ранее министр заявил, что на территории Польши упали обломки двух ракет и, вероятно, реактивный дрон. Косиняк-Камыш обвинил Россию в нарушении воздушного пространства, не приведя при этом доказательств. Подобные заявления звучали из Варшавы и прежде, но каждый раз они были безосновательными, и на это указывали в Москве.