Слова премьера Польши Дональда Туска о встрече лидера России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Шэньчжэне вызвали критику общественности, сообщило польское издание Do Rzeczy.

Ранее Туска возмутило то, что Трамп во время встречи в Китае назвал российского лидера своим другом и заявил, что рад его видеть. Польский премьер в соцсети X* в ответ написал: «Боже, защити нас от таких друзей».

Пользователи в Сети задались вопросом, хочет ли Туск «защитить» Польшу от президента США, пишет Do Rzeczy. Они выразили опасения, что резкое высказывание премьера может отдалить Варшаву и Вашингтон и негативно отразиться на переговорах о строительстве постоянной американской военной базы на территории Польши.

Автор публикации отметил, что с такими политическими элитами Польшу «скоро поглотят».

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в Центре международных обменов в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС, она продлилась около 50 минут.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.