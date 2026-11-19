Цезарий Томчик, занимающий пост замглавы минобороны Польши, провел в Вашингтоне переговоры с Томасом ДиНанно — подсекретарем Госдепа США, отвечающим за контроль над вооружениями. Темы встречи стало размещение на польской территории постоянной базы американских войск и приобретение Варшавой крылатых ракет Tomahawk. О состоявшемся разговоре Томчик рассказал в соцсети X*.

В публикации говорится, что стороны обсуждали постоянную американскую базу в Польше, покупку Польшей крылатых ракет Tomahawk, совместные проекты в промышленной сфере, а также безопасность восточного фланга НАТО. Как отмечается в посте, Госдепартамент США намерен поддерживать польские усилия.

По данным RMF24, ДиНанно отвечает за программу Foreign Military Financing: в ее рамках союзники получают от США кредиты и гарантии для приобретения американского оружия. В сентябре он приезжал в Варшаву, где участвовал в подписании шестого соглашения с Польшей по этой программе на млрд. В результате общий объем средств, доступных Польше по ней, вырос почти до 20 млрд.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее говорил, что если в стране появится постоянная база США, Варшава готова присвоить ей имя американского лидера Дональда Трампа. Замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка тоже заявляла о готовности польской стороны самостоятельно оплатить размещение такой базы.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.