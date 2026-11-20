Утром 20 ноября жители польского города Билгорай услышали взрыв и увидели дым вскоре после объявления воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет Wirtualna Polska.

Глава Билгорайского повята Анджей Шарлип заявил, что на краю леса, предположительно, упал неопознанный воздушный объект. Никто не пострадал.

Взрыв местные жители услышали около 6:40. На месте ЧП работают экстренные службы. Число и характер упавших объектов установит военная прокуратура.

Представитель пожарной службы Люблинского воеводства Томаш Стахыра в беседе с Rzeczpospolita рассказал, что объект упал примерно в 10 метрах от леса. Воронка не образовалась, разрушений нет. Найденный на месте предмет выглядит «как часть корпуса». Он погас самостоятельно. Тушить его не пришлось. На место прибыли три пожарных расчета и полиция.

Военные Польши проверяют данные радиолокационных систем о возможных нарушениях воздушного пространства страны. Представитель оперативного командования Яцек Горышевский уточнил, что проверяются два возможных случая нарушения.

Польский премьер Дональд Туск сообщил в соцсетях о нарушении воздушного пространства республики. Об этом ему доложили министр обороны Владислав Косняк-Камыш и глава МВД Марчин Кервиньский.

В Польше на фоне угрозы воздушной атаки впервые был эвакуирован персонал диспетчерской вышки аэропорта Жешув-Ясенка. По словам министра инфраструктуры страны Дариуша Климчака, в укрытие спустились девять человек. Аэропорт Жешув-Ясенка временно приостановил полеты. Через час было объявлено о возобновлении полетов.

Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух авиацию.