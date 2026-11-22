Системы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили американский беспилотник MQ-1 над восточной частью Ормузского пролива. Об этом сообщила пресс-служба корпуса.

По утверждению иранских военных, аппарат стал 20-м американским беспилотником, перехваченным силами ПВО КСИР. Для его уничтожения применили новые системы противовоздушной обороны.

Иранские военные регулярно сообщают о перехвате американских беспилотников различных типов.

Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военное противостояние США и Ирана, продолжающееся уже почти 9 месяцев, гарантированно перейдет в 2027 год и способно растянуться вплоть до 2029-го.

Накануне Иран атаковал американские военные объекты в Бахрейне.