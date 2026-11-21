Иран находится в состоянии полной боевой готовности и намерен дать решительный отпор Соединенным Штатам, если американская сторона откажется выполнять условия урегулирования, ранее озвученные Тегераном. Об этом в интервью ТАСС заявил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Абольфазль Зохреванд.

По словам парламентария, в случае игнорирования выдвинутых Ираном требований республика готова к прямому противостоянию. Зохреванд подчеркнул, что ответные меры нанесут США значительно больший ущерб, чем те уступки, которых Вашингтон добивался в ходе переговоров.

«Мы преподадим им урок, чтобы они усвоили: с независимыми государствами нельзя поступать так, как они поступили с Ливией, Суданом, Сирией, Ираком и Афганистаном», — приводит агентство слова депутата.

Зохреванд также отметил, что прежний формат диалога с американской стороной не принес Ирану ничего, кроме войн. По его мнению, США не готовы вести переговоры на равноправной основе, а их риторика сводится к требованию капитуляции Тегерана. В сложившейся ситуации, резюмировал парламентарий, единственным выходом остается война и достойный отпор агрессору — до тех пор, пока Вашингтон не начнет считаться с интересами Ирана.