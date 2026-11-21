Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские военные объекты в Бахрейне, включая базы Шейх-Иса и Эль-Джуфайр. Об этом сообщило иранское агентство Fars, представив удары как ответ на действия США.

По данным Reuters со ссылкой на МВД Бахрейна, Иран применил ракеты и беспилотники для нанесения ударов по территории королевства. В результате атаки был поврежден промышленный объект, на котором после попадания возник пожар.

Сообщения о поражении двух американских баз распространяются в социальных сетях и пока не подтверждены официальными источниками. Обстоятельства произошедшего и масштабы ущерба уточняются.

Ранее член комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазль Зохреванд сообщил, что республика приведена в состояние полной боевой готовности и готова дать Соединенным Штатам жесткий отпор, если Белый дом отвергнет выдвинутые Тегераном условия урегулирования.