Расчеты противовоздушной обороны армии Ирана повредили американский истребитель F-16 в небе над Персидским заливом, вынудив пилота экстренно посадить машину. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил пресс-служба иранских вооруженных сил, заявление которого опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.

По информации военных, воздушный инцидент произошел накануне вечером, 20 ноября. Развернутые в южных районах республики комплексы ПВО, функционирующие в контуре единой национальной сети противовоздушной обороны, засекли и взяли на сопровождение самолет ВВС США над акваторией Персидского залива, после чего выполнили пуск зенитной ракеты.

«В результате детонации ракеты в непосредственной близости от этого воздушного судна американский истребитель-нарушитель получил повреждения, а его пилот был вынужден отменить выполнение задачи и совершить экстренную посадку на одном из ближайших аэродромов региона», — говорится в официальном сообщении пресс-службы армии Ирана.

Дополнительных подробностей о характере повреждений самолета и его дальнейшей судьбе в Тегеране приводить не стали.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения риторики между Тегераном и Вашингтоном. Ранее 21 ноября член комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазль Зохреванд сообщил, что республика приведена в состояние полной боевой готовности и готова дать Соединенным Штатам жесткий отпор, если Белый дом отвергнет выдвинутые Тегераном условия урегулирования. Депутат предупредил, что попытки Вашингтона действовать в отношении Ирана по сценариям Ливии, Судана, Сирии, Ирака или Афганистана обернутся для американской стороны куда более тяжелым ущербом, чем те уступки, на которых настаивали США, а отказ Белого дома от равноправного диалога в пользу требований о капитуляции делает силовое противостояние единственным выходом для защиты иранских интересов.