Иран предпримет все необходимые меры для прорыва морской блокады со стороны Соединенных Штатов, которую считает актом войны. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Казем Гариб-Абади в интервью агентству Mehr.

«Мы расцениваем экономическую блокаду, навязанную террористической армией США, как акт войны и предпримем любые необходимые меры для ее прорыва», — сказал дипломат.

Он также сообщил, что Тегеран продолжает контакты с посредниками, в том числе с Катаром, чтобы оценить возможность возобновления диалога с Вашингтоном.

По его словам Гариб-Абади, накануне Иран посетила катарская делегация. Переговоры с ее представителями продолжались около двух часов, после чего делегация покинула страну.

Ранее член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Абольфазль Зохреванд заявил, что в случае игнорирования выдвинутых Тегераном требований республика готова к прямому противостоянию с США.