Военное противостояние Соединенных Штатов и Ирана, продолжающееся уже почти девять месяцев, гарантированно перейдет в 2027 год и способно растянуться вплоть до 2029-го. Такую оценку в эфире телеканала NewsNation и в комментарии изданию The Hill озвучил бывший глава Пентагона в первой администрации Дональда Трампа Марк Эспер.

«Ну, это точно продлится до 2027 года… вопрос в том, продолжится ли это в 2028 и даже 2029 годах? Верно, и все зависит от стратегии», — заявил экс-министр.

По словам Эспера, он одобряет линию Дональда Трампа на экономическую блокаду Тегерана, призванную вынудить иранское руководство пойти на уступки по ядерной программе.

Экс-глава оборонного ведомства пояснил, что для успеха необходима выдержанная, дисциплинированная и скоординированная с международными партнерами политика, позволяющая планомерно «вытеснять Иран» с рынков и ослаблять его ресурсы до тех пор, пока республика не согласится на серьезные переговоры.

Признаками эффективности санкционного давления он назвал высокую инфляцию внутри Ирана и резкое обесценивание национальной валюты — риала, однако предупредил, что окончательная реализация такого сценария займет продолжительное время.

Заявления бывшего министра прозвучали на фоне тупика в дипломатических контактах и роста политической напряженности в самих Соединённых Штатах. В пятницу, 20 ноября, Дональд Трамп отверг встречные инициативы Тегерана, обвинив республику в многолетнем затягивании переговоров и подчеркнув, что пойдет на сделку исключительно на выгодных для Вашингтона условиях.

При этом 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Вашингтон и Пекин едины во мнении о необходимости свободного судоходства и беспрепятственных поставок нефти через Ормузский пролив, а также выступают против обладания Ираном ядерным оружием.

Внимание к безопасности этой водной артерии на минувшей неделе привлек и британский пловец-экстремал Льюис Пью. Он преодолел около 15 километров по Ормузскому проливу под звуки взрывов у атакованных танкеров, чтобы предупредить об угрозе нефтяного загрязнения экосистемы.