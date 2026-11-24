В Вашингтоне установили беседки, которые президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил американскому лидеру Дональду Трампу в честь 250-й годовщины независимости Соединенных Штатов.

Как сообщил в соцсети Трамп, он решил передать беседки в общественное пользование, а не оставлять себе. Конструкции были установлены в американской столице, и, как считает президент США, они будут пользоваться популярностью для предложений руки и сердца, а также дипломатических приемов и фотосессий.

Трамп уточнил, что беседки устанавливали узбекские мастера, которым пришлось работать в сложных погодных условиях, а ради этой задачи они на несколько месяцев оставили свои семьи.

Американский президент поблагодарил узбекского коллегу за подарок и выразил свое восхищение.

«Беседки выглядят потрясающе», — написал Трамп.