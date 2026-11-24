Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами США.

«Согласно моему приказу, генпрокурор должен ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне», — сказал он в ходе выступления в американском министерстве юстиции (исполняет функции генеральной прокуратуры в Соединённых Штатах).

По словам президента, после принятия присяжными решения о смертной казни её исполнение будет «быстрым и неотвратимым». Трамп отметил, что минюст будет выступать за вынесение таких приговоров в отношении лиц, которых признают виновными в убийстве или изнасиловании несовершеннолетних. Кроме того, как уточнил глава государства, смертная казнь должна использоваться в отношении торговцев людьми, убивающих своих жертв.

Трамп вновь раскритиковал действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за решение заменить указанную меру наказания на пожизненное заключение для уже осужденных.

Напомним, в августе член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Нэнси Мейс объявила о подготовке законопроекта, предусматривающего восстановление смертной казни в округе Колумбия. Исполнение таких приговоров было отменено в американской столице в 1980 году.