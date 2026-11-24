Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с генсекретарем НАТО Марком Рютте, который находится в США с рабочим визитом.

Переговоры пройдут в резиденции лидера США в Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным Североатлантического альянса, Рютте будет находиться в США с 24 по 25 ноября. Помимо Трампа, у генсека также запланированы встречи с высокопоставленными представителями администрации Белого дома.

В рабочем расписании Трампа говорится, что встреча должна пройти в 16.00 среды по местному времени (в 00.00 четверга по мск), она продлится около часа, так как в 17.00 (в 01.00 по мск) у президента США в графике значится совещание по политическим вопросам.

Повестка встречи не раскрывается, общение с представителями СМИ после переговоров не предусмотрено.

Отметим, встреча Трампа и Рютте запланирована на фоне обсуждения инициатив США по урегулированию украинского конфликта. Ранее генсек Североатлантического альянса назвал неприемлемыми требования Москвы, касающиеся пересмотра системы безопасности и отвода сил блока к позициям, которые они занимали 30 лет назад.

Спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер сообщил, что Трамп готов рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных положениям пятой статьи НАТО.