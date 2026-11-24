Владимир Зеленский может плохо закончить из-за его критики в адрес Дональда Трампа — такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Таким образом Боуз прокомментировал жалобы главы киевского режима на то, что президент США сближается с позицией Владимира Путина и призывает Украину пойти на уступки для урегулирования конфликта.

Журналист напомнил, что в течение нескольких лет Зеленский рассчитывал на финансовую и военную поддержку со стороны Вашингтона.

«Теперь, когда поток помощи начинает иссякать, он устраивает истерику. Кто кусает руку, которая его кормит, плохо кончает», — написал Боуз в соцсети.

Напомним, отношения Зеленского и Трампа не заладились почти сразу после того, как миллиардер вернулся в кресло президента, и яркой иллюстрацией этому стала перепалка в Овальном кабинете Белого дома. Зеленский периодически жалуется на недостаточную помощь со стороны США, а Трамп, в свою очередь, говорил о том, что глава киевского режима не стремится к миру.