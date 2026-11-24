Президент США Дональд Трамп объявил о переносе операции по контролируемому уничтожению токсичных веществ в штате Айова. По его словам, американские военные готовы провести подрыв опасных материалов, однако приступят к действиям только после соответствующего решения суда и согласия избранного губернатора штата Роба Сэнда. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что ненадлежащие условия хранения опасных веществ стали следствием действий администрации бывшего президента Барака Обамы. При этом, по оценкам специалистов, существует серьезная угроза их самопроизвольного взрыва, который может произойти в ближайшее время.

Американский лидер также отметил, что текущие погодные условия благоприятствуют проведению запланированной операции, однако распорядился дождаться решения апелляционного суда восьмого округа.

Окончательное решение будет зависеть и от позиции Роба Сэнда, который должен вступить в должность 12 января 2027 года. Если суд или будущий губернатор выступят против уничтожения материалов, американские власти откажутся от проведения операции.

При этом Трамп предупредил, что в таком случае ответственность за возможные человеческие жертвы и разрушения, связанные с дальнейшим хранением опасных веществ, будет возложена на руководство штата.

Ранее Трамп заявил, что перед недавними выборами в американский Конгресс цены на нефть держались на высоком уровне из-за Ирана и деятельности Демократической партии.