Совет директоров корпорации Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Решение было принято после серии консультаций и встреч, в ходе которых члены совета «остались довольны его честностью и способностью руководить» компанией.

Как сообщается в пресс-релизе, перед голосованием совет также учел информацию от высокопоставленных представителей правительства США. На основании этих данных было подтверждено, что возвращение Хуанга на пост не создает угрозы национальной безопасности.

«Совет директоров считает, что Дженсен — подходящий человек для руководства Nvidia, и что его восстановление в должности отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов», — заявил председатель совета директоров Харви Джонс.

Сам Хуанг назвал возвращение в компанию большой честью. По его словам, он готов «возглавить одну из наиболее значимых технологических компаний мира в начале новой промышленной революции». Бизнесмен поблагодарил совет директоров за доверие, а также сотрудников, акционеров и партнеров за поддержку.

Напомним, в середине ноября предприниматель подал в отставку с поста гендиректора на фоне скандала из-за внебрачных связей. Его временным преемником стала исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс. После возвращения Хуанга Кресс продолжит работу в должности финансового директора.

Скандал был связан с отношениями бизнесмена с предпринимательницей Элис Хуанг, которую, по данным NYT, подозревали в передаче секретной информации китайским правительственным структурам. В МИД КНР назвали эти публикации клеветой.

Несмотря на восстановление Хуанга, компания продолжит внутреннее расследование сообщений о том, что он мог стать «объектом интереса иностранной разведки». Для этого Nvidia создала специальный комитет и привлекла независимых юристов. Сам глава компании поддерживает проверку и готов сотрудничать со следствием.

Президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров. В своей соцсети Truth Social он заявил, что США нуждаются в руководстве Хуанга для обеспечения успеха компании и американской экономики.