Президент США Дональд Трамп стал участником заседания совета директоров технокомпании Nvidia до официального объявления о возвращении Дженсена Хуанга на пост руководителя. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что встреча топ-менеджеров корпорации состоялась поздно вечером в 22 ноября. Американский лидер лично подключился к участникам заседания по телефону, чтобы выразить поддержку кандидатуре Хуанга.

Аналитики указывают, что позиции оппонентов возвращения прежнего руководителя заметно ослабли после того, как один из главных кандидатов на его замену — генеральный директор британской компании Arm Holdings Рене Хаас — продлил свой контракт до 2033 года.

Данное кадровое решение фактически исключило возможность перехода Хааса в Nvidia и существенно изменило расстановку сил в совете директоров крупнейшего мирового производителя графических процессоров.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал вернувшегося в Nvidia Хуанга национальным достоянием.