Возвращение основателя Nvidia Дженсена Хуанга было бы лучшим решением для компании и для Соединенных Штатов. Такое мнение в очередной раз высказал в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома вновь выразил надежду, что совет директоров Nvidia пересмотрит свое решение и вернет милииардера на пост главы компании.

«Я надеюсь, что совет директоров вновь примет на работу Дженсена Хуанга. Так было бы лучше всего для компании, а также для США», — уверен Трамп.

Поводом для увольнения Хуанга стал тайный роман бизнесмена с бывшим топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в работе на китайскую разведку. Есть опасения, что Дженсен Хуанг мог выдать любовнице информацию, относящуюся к государственной тайне, а также работать против интересов национальной безопасности. Позднее стало известно о еще двух романах предпринимателя.

Ранее Трамп заявил, что Дженсен Хуанг переживает настоящий ад.