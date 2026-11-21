Рыночная капитализация компании-производителя чипов Nvidia упала примерно на $1,04 трлн после отставки Дженсена Хуанга с поста генерального директора. Об этом пишет портал Business Insider.

По данным издания, 11 ноября, накануне объявления об отставке Хуанга, акции Nvidia торговались на отметке $173,73, а капитализация компании достигала $4,2 трлн. К вечеру пятницы бумаги упали в цене примерно до $128, а капитализация снизилась до $3,14 трлн. Таким образом, за чуть более недели Nvidia потеряла четверть своей стоимости.

Пост гендиректора Nvidia Хуанг покинул 12 ноября. Должности он лишился на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Позднее в Nvidia заявили, что не собираются возвращать Хуанга на должность главы компании.